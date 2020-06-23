الناتو: العراق حائط الصد الأول ضد الإرهاب العالمي

اعتبر الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، العراق خط الصد الاول ضد الارهاب العالمي، مؤكد امتنانه العالي للقوات العراقية التي دحرت الارهاب بالنيابة عن جميع دول حلف الناتو.

وقال ستولتنبرغ في تصريح متلفز ان “ العراق هو خط الصد الاول العالمي في محاربة الارهاب وتواجدنا في العراق هو لرد الجميل ومساعدة القوات العراقية فد دحر الارهاب”.

واضاف ان “القوات العراقية قدمت التضحيات في حربها ضد الارهاب وان “ داعش” لم تهدد العراق فحسب بل هددت جميع دول الحلف”، مبينا انه “سنبقى في العراق مازالت الدعوة قائمة للتعاون”.

واوضح امين عام حلف الناتو” وجودنا في العراق ليس قتالي وا توجد أي نشاطات عسكرية سوى التدريب والمشورة للقوات المسلحة العراقية في حربها على الارهاب” .