فريق طبي يزور روسيا بشأن عقار "افيفافير".. وتحذير من تفشي كورونا بين فئة المراهقين في العراق

كشف خبير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، زياد حازم، عن أن فريقا طبيا عراقيا سيزور روسيا بشأن عقار افيفافير، بينما تم التحذير من تفشي وباء كورونا بين فئة المراهقين في العراق.

وقال حازم، إن "علاج "افيفافير" هو أحد العقاقير و تم إنتاجه من قبل إحدى الشركات اليابانية منذ العام 1995 وتم تطويره في روسيا بشكل رسمي منذ ظهور كورونا بسبب ارتفاع عدد الاصابات هناك واعطاؤه للمرضى وتعافى بعض المرضى خلال اربعة ايام بدلا من 14 يوما".

وأضاف، أن "90 بالمئة من المرضى تشافوا بعد تناولهم العلاج في وقت مبكر لإصابتهم، حيث اثبت فعاليته على اغلب المصابين في روسيا منذ 14 ايار الماضي وادى الى انخفاض المنحنى الوبائي للإصابات بكورونا، وشفاء اكثر من 20 الف اصابة".

ولفت حازم إلى أن "فريقا طبيا عراقيا سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب العقار، موضحا ان "وزارة الصحة عقدت اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع الشركة الروسية لتنفيذ عقد بروتوكول تعاون مشترك لاستيراد العلاج، مؤكدا ان العلاج الروسي سيتوفر نهاية الاسبوع الحالي، وهو غير متوفر في الصيدليات ومن الصعوبة الحصول عليه، وسيتم توفيره في الوزارة ومؤسساتها الصحية حصرا".

وذكر أن "الدواء لن يتم تصنيعه بالكامل في العراق، بل سيتم جلب المادة الخام وتوضع في كبسولات لأننا لا نملك حق تصنيعه".

بينما طالبت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، وزارة التربية بتعليق امتحانات الثالث متوسط العامة واعتماد درجات نصف السنة لعبور الطلبة الى المراحل الاعدادية بسبب خطر كورونا .

وقالت الدايني، إن "المؤشرات تؤكد أن وباء كورونا لن ينتهي قريبا والإجراءات الوقائية غير كافية لحماية الطلبة المراهقين الذين لا يملكون المناعة اللازمة للتحوط من المرض وضمان نجاح الامتحانات دون إصابات".

وأضافت "نتخوف من عواقب صحية على الطلبة وندعو وزارة التربية إلى أن تستجيب للمطالب الرسمية والشعبية بتعليق الامتحانات العامة للثالث متوسط اسوة بالصف السادس ابتدائي لتجاوز الظرف الصحي الطارئ الراهن".

بينما علقت وزارة التربية على مطالب تعليق امتحانات الثالث متوسط، قائلة: "إنه في حال استمر الوضع الراهن سيتم إصدار قرار بتعليق الامتحانات للصف الثالث المتوسط، أما إذا تحسنت الأوضاع فإنها ستمضي بإجراء الامتحانات بموعدها المقرر في 12 تموز المقبل".



