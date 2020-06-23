الأزمة النيابية تدعو لفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا

دعت خلية الأزمة النيابية، ، الى فرض الحظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحافي ان "خلية الأزمة النيابية وضعت ضمن جدول إعمالها فرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا"، لافتا إلى إن "الحكومة ملزمة بحماية أروح المواطنين من حظر كورونا عبر فرض الحظر الشامل".



وأضاف أن "العاصمة بغداد تمر بمرحلة حرجة وصعبة من انتشار الفيروس حيث أن الأيام الحالية التي نمر بها تعد الأخطر منذ تفشي كورونا"، داعيا "خلية الأزمة الحكومية إلى الإسراع بفرض الحظر الشامل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا".