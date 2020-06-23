نائب يتهم الحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من 25 مليار دولار على القطاع الصحي من دون نتيجة



اتهم نائب عن كتلة سائرون النيابية، الحكومات المتعاقبة على العراق بإنفاق أكثر من 25 مليار دولار على القطاع الصحي ”من دون نتيجة“.



وقال النائب رياض المسعودي، ، إن "وزير الصحة الحالي لا يتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع الصحة، هو منذ أربعين يوميا تسلم المنصب"، مشيرا إلى أن "قطاع الصحي متهالك منذ ثمانينيات القرن الماضي، وان عدد المستشفيات في العراق لا يواكب عدد السكان بالبلاد".



وأضاف أن "هناك تسعة مستشفيات لم تكتمل منذ 12 عاما، بسبب الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة"، مبينا أن "الموازنة الاتحادية تقسم على الأحزاب وليس على الوزارات و من دون إلية محددة، فضلا عن عدم وجود أهمية للقطاع الصحي في الحكومات المتعاقبة على العراق".



وتابع المسعودي، أن "هناك مخططاً ممنهجاً لتدمير القطاع الصحي، فضلا على أن هناك بعض الجهات تسعى لإضعاف القطاع الصحي للحصول على منافع مالية من المستشفيات الأهلية"، منوها الى أن "فيروس كورونا كشف عورة القطاع الصحي، والفساد المستشري بالوزارة، فضلاً عن أن الفساد بالصحة يصل إلى مستوى جرائم بحق الشعب العراقي والانسانية".