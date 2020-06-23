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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 11:57 ص

الكاظمي يؤكد لبلاسخارت عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات

الكاظمي وبلاسخارت


 اكد  مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات   وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة .

وشدد خلال لقائه     الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت على  اهمية  أن تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية.
واوضح مكتب الكاظمي انه جرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة.

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