بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
آخر الأخبار
الجربا يطالب الكاظمي بتخصيص يومين في الاسبوع للدوام في وزارة الصحة إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في الديوانية الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا ماكنزي: الجيش العراقي قادر على عناصر داعش الإرهابية نقيب الاطباء يحذر من فقدان السيطرة على الوضع الصحي ويوصي بتطبيق الحظر الشامل الكربولي: إيقاف ازدواج الرواتب ضربة معلم لجنة الزراعة النيابية : المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني موقع أمريكي يكشف عن زيارة سرية لرئيس "الموساد الإسرائيلي" إلى قاعدة عين الأسد رفع "رمانة هجومية" وضعت أمام منزل ناشط بتظاهرات الديوانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 23 حزيران 2020 11:56 ص

انخفاض سعر الذهب بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو

الذهب
تراجع سعر الذهب يوم الثلاثاء بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعي في منطقة اليورو ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو أيار عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الي 1764.80 دولار.
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 في يونيو حزيران من 31.9 في الشهر الماضي مع استئناف النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية بشكل متدرج.
كما تصدر بيانات للقطاع الصناعي الأمريكي في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.
وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية في أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة. ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار. ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع يوم الاثنين.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي وحكومته

نائب : الحكومة تعهدت بحلول عاجلة لثلاثة ملفات ساخنة في ديالى 23 حزيران 2020 02:58 م

وزارة التربية

التربية تعلن تطورات جديدة بشأن امتحانات الثالث المتوسط 23 حزيران 2020 02:26 م

النفط

استقرار أسعار النفط عالميا بعد جلسة متقلبة وحالة ارتباك بشأن الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين 23 حزيران 2020 11:54 ص

كورونا في العراق

خلال ساعات.. وفاة ٨ أشخاص وإصابة ٢٥٠ بفيروس كورونا بذي قار 23 حزيران 2020 11:50 ص

حظر التجوال في العراق

خلية الأزمة: الحكومة تتجه لإعادة فرض الحظر الشامل بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا 23 حزيران 2020 11:46 ص

نوري ذياب

وفاة "صقر الهدافين" نوري ذياب في مستشفى اليرموك 23 حزيران 2020 09:36 ص

الحكومة-تؤكد-عودة-قرابة-المليوني-نازح-إلى-مناطقهم-المحررة

حقوق الانسان تطلق نداء : انقذوا اكثر من 94 الف عائلة نازحة 22 حزيران 2020 02:29 م

كورونا العراق

صحة واسط : نشكو من شحة كبيرة في مادة مخصصة لاخذ عينات فحص المصابين بكورونا 22 حزيران 2020 02:14 م

التعليقات