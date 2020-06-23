خلية الأزمة: الحكومة تتجه لإعادة فرض الحظر الشامل بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الثلاثاء، مقترحا لدى الحكومة يقضي بإعادة فرض حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع واحد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتدارس الاوضاع الصحية، واتخاذ القرارات المناسبة بما يخص مكافحة الوباء المستشري في العراق.

وقال عضو اللجنة عباس عليوي ، إن "هناك مقترحا من قبل بعض أعضاء اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا".

وأضاف أن "العاصمة بغداد وبعض المحافظات تمر بمرحلة تعد الأخطر منذ تفشي الجائحة في البلاد، خصوصا بعد أن تجاوزت اعداد الإصابات 1500 إصابة يوميا".

وبين عليوي، أن "الحكومة مطالبة بفرض حظر التجوال لمدة معينة لحماية أروح المواطنين والسيطرة على تفشي فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت يوم الاثنين تسجيل 67 وفاة و1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

يشار الى ان العراق يعتزم ارسال فريق طبي الى روسيا للاطلاع على تجارب عقار "افيفافير" المستخدم في علاج فيروس كورونا والذي سيتوفر حصرا في المراكز الصحية الرسمية نهاية الاسبوع الجاري.

