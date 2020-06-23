تأسيس صندوق استثمار وتحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع.. برلمانيون يدعمون إصلاحات الكاظمي

كشف نواب في البرلمان، عن دعمهم للخطوات الإصلاحية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة.

وأشاروا إلى أن خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية.

من جانبه، قال النائب نوفل الناشئ، إن خطوات الإصلاح التي يصرح بها رئيس الوزراء جيدة، ومن المهم أن تنقل الوضع الاقتصادي إلى الوضع الآمن.

وبين أن "مجلس النواب يدعم جميع الإصلاحات التي يعمل عليها رئيس الوزراء".

وأضاف أن "من بين الاصلاحات التي على رئيس الوزراء أن يمضي بها هو دعم قانون الاستثمار بصيغ جديدة مبسطة وجاذبة للمستثمرين من التسهيلات الى السرعة في التنفيذ".

وأشار إلى أن "الاستثمار هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة المالية، إضافة الى دعم المنتج العراقي وتفعيل العمل في القطاعين الخاص والعام وإشراكهما في خطوة يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعة والزراعة".

ولفت الناشئ إلى أن "إصرار رئيس الوزراء على اجراء الاصلاحات أمر مهم ويبعث رسالة مهمة بأن البلد في تطور، لذلك على الجميع أن يدعم خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية لاسيما في دعم الاقتصاد العراقي".

وأشار الى أن "من أهم الاجراءات الاصلاحية هو تفعيل العمل بالموارد غير النفطية ومنها المنافذ الحدودية، والتخطيط الاستراتيجي لإنشاء مصانع كبيرة من خلال الاستثمار لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة في القطاع الزراعي والصناعي، وهي من أهم القطاعات التي يمكن أن تدر موارد للخزينة".

بينما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة ندى شاكر، إن "العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بنسب تتناسب مع حجم موازنته الاستثمارية".

وأضافت أن "فكرة انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة؛ سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان الى الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن الممكن تحقيق العمل بهذا المشروع، لأن العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ومن الممكن أن يفعل الكثير لاستثمارها".



