بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 23 حزيران 2020 10:43 ص

العراق يقدم عرضاً لتركيا بشأن حزب العمال الكردستاني.. ويقترح حوارا شاملا حول كل الملفات العالقة

القوات التركية

كشفت مصادر سياسية، عن أن العراق قدم عرضاً لتركيا بشأن حزب العمال الكردستاني، يتضمن فتح حوار شامل حول كل الملفات العالقة.

وأشارت المصادر،  إلى أن وفداً تركيّاً سيزور بغداد قريباً للتباحث بهذا الملف.

يأتي ذلك في وقت أكدت وزارة الخارجية أن من واجب الدول الأخرى احترام سيادة العراق.

وبحسب المصادر السياسية، فإن العراق عرض على السفير التركي فاتح يلدز، خلال استدعائه الخميس الماضي، فتح حوار شامل حيال الملفات التي لا تزال عالقة بين البلدين، منذ سنوات طويلة.

وأبرز تلك الملفات موضوع حزب العمال الكردستاني، والوجود العسكري التركي شمالي العراق، وملفي نهري دجلة والفرات والحدود المشتركة، فضلاً عن قضايا تجارية أخرى، تتعلق بمشاريع تصدير العراق للنفط عبر ميناء جيهان التركي، وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين والاستثمار في العراق.

ورأت المصادر، أنّ ما بين العراق وتركيا مشتركات ومصالح كثيرة يمكن الاعتماد عليها كأساس لتفاهم طويل المدى.

وأشارت إلى أن الجانب التركي لم يبدِ أي اعتراض على مسألة فتح حوار شامل حول الملفات العالقة، لكنه متمسك في الوقت ذاته بما يعتبره (حقه الحالي) بعمليات استباقية ضد مسلحي الكردستاني داخل العراق، قبل تنفيذهم عمليات تهدد أرواح مواطنيه داخل تركيا.

وتابعت: أن الجانب التركي قدم سلسلة وثائق تشير إلى هجمات لحزب العمال في تركيا، كان منطلقها من العراق بالتخطيط والتنفيذ، وأنه في ظلّ عدم تحرك العراق لوقف احتلال هذا الحزب لأراضيه واستخدامها لضرب مصالح تركيا.

وأكدت المصادر، وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد خلال الأيام المقبلة، للتباحث مع العراق حول ملف الأمن والعمليات الأخيرة لتركيا والقصف الذي تعرضت له المناطق العراقية، وكذلك الوجود التركي العسكري.

واعتبر أنّ هذه الملفات لا يمكن حلها من دون التوصل لاتفاق بين البلدين، بما فيها مسألة لجوء تركيا للخيار العسكري من دون العودة للعراق.

في ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجيّة فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان؛ أن من الواجب على الدول الأخرى احترام سيادة العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق الحوار.

وأشارت إلى أن السياسة العراقية الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار. وأكّدت أنّ الحوارات ستستمرّ مع حلف الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة داعش.

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