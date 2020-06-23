مقترح لاقامة بطولة دولية باسم الراحل احمد راضي





قدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) تعازيه الى الشعب العراقي والاسرة الرياضية وعائلة الراحل احمد راضي بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم "ويفا"، ديما السائح، في تصريح صحفي :" ان فقدان العراق والامة العربية نجما رياضيا وفارسا عرفته ملاعب كرة القدم وساحات العالم وهو يرفع اسم وطنه العراق عاليا، يعد خسارة فادحة لا تعوض".



واعلنت السائح :" ان اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) يدرس بعناية مقترح اقامة بطولة دولية ، تحمل اسم الفقيد الكبير تخليدا واعتزازا بما قدمه اسطورة الكرة العراقية من ابداع وتميز والتزام عال باخلاقيات كرة القدم وروحه الرياضية العالية".

