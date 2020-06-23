مستشفى خاص لعلاج الرياضيين المصابين بفايروس كورونا



ابرمت وزارتا الشباب والصحة، اتفاقا لتخصيص مستشفى الطب الرياضي في المدينة الشبابية لمعالجة الرياضيين المصابين بفايروس كورونا المستجد.



وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب موفق عبد الوهاب :" ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اتفق مع وزير الصحة حسن التميمي على تجهيز مستشفى الطب الرياضي بالسرعة الممكنة الاسبوع المقبل ، ليكون جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا من الرياضيين تحديدا ".



واضاف :" ان المستشفى سيقوم بتوفير الرعاية اللازمة لهم ليكون احد المستشفيات المجهزة باحدث الاجهزة والعلاجات بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة" .

