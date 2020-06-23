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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 23 حزيران 2020 10:07 ص

اشهر انواع الغزلان البرية في ديالى .. مهددة بالاختفاء

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اشهر انواع الغزلان البرية في ديالى .. مهددة بالاختفاء

اعلن  مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن انخفاض اعداد اشهر انواع الغزلان البرية على الحدود العراقية – الايرانية.

وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (98كم شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :" ان غزلان البرية المعروفة بـ " الميش" والتي  تنتشر قطعانها على الحدود العراقية – الايرانية ، انخفضت اعدادها بشكل غير مسبوق في الاونة الاخيرة ،لاسباب متعددة ابرزها الصيد الجائر".

واضاف الخزاعي :" ان  غزلان الريم ، التي كانت تنتشر بكثافة في العقود الماضية ، انحصر وجودها هي الاخرى ووصلت الى مرحلة الاختفاء شبه الكامل في الوديان الحدودية بسبب الصيد الجائر وعدم وجود خطط لزيادة اعدادها ضمن مواقعها الحالية "، مؤكدا :" ان منطقة الحدود تمثل بيئة فريدة للانواع البرية التي تعيش بها منذ قرون وتحتاج الى رؤية شاملة للحفاظ عليها ، خاصة منع الصيد الجائر ".

وتمتد الحدود العراقية – الايرانية اكثر من 200 كم ضمن محافظة ديالى ، و تتميز بتعقيدات من ناحية التضاريس وشكلت مأوى للكثير من الحيوانات البرية ،خاصة الغزلان التي من اشهرها الميش والريم.
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