اشهر انواع الغزلان البرية في ديالى .. مهددة بالاختفاء



اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن انخفاض اعداد اشهر انواع الغزلان البرية على الحدود العراقية – الايرانية.



وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (98كم شرق بعقوبة) في تصريح صحفي :" ان غزلان البرية المعروفة بـ " الميش" والتي تنتشر قطعانها على الحدود العراقية – الايرانية ، انخفضت اعدادها بشكل غير مسبوق في الاونة الاخيرة ،لاسباب متعددة ابرزها الصيد الجائر".



واضاف الخزاعي :" ان غزلان الريم ، التي كانت تنتشر بكثافة في العقود الماضية ، انحصر وجودها هي الاخرى ووصلت الى مرحلة الاختفاء شبه الكامل في الوديان الحدودية بسبب الصيد الجائر وعدم وجود خطط لزيادة اعدادها ضمن مواقعها الحالية "، مؤكدا :" ان منطقة الحدود تمثل بيئة فريدة للانواع البرية التي تعيش بها منذ قرون وتحتاج الى رؤية شاملة للحفاظ عليها ، خاصة منع الصيد الجائر ".



وتمتد الحدود العراقية – الايرانية اكثر من 200 كم ضمن محافظة ديالى ، و تتميز بتعقيدات من ناحية التضاريس وشكلت مأوى للكثير من الحيوانات البرية ،خاصة الغزلان التي من اشهرها الميش والريم.