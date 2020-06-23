نقابة الاطباء : الارقام المعلنة لاتعبر عن الحجم الحقيقي للاصابات بكورونا



اكدت نقابة الاطباء العراقيين :" ان الاعداد المعلن اصابتها بفايروس كورونا، لا تعبر عن الحجم الحقيقي للاصابات في البلاد، بسبب قدرة وزارة الصحة على فحص 10 آلاف شخص في اليوم فقط.



واوضح جاسم العزاوي، المتحدث باسم النقابة في تصريح صحفي :" ان عدد المصابين بفايروس كورونا، اكبر من المسجل بكثير، لان قدرة وزارة الصحة على الفحص هي 10 آلاف شخص في اليوم، ومن بينهم يتم الاعلان عن الف و500 او 600 اصابة ".



واضاف العزاوي انه :" لو تم فحص 100 الف شخص يومياً، فستظهر عشرات الآلاف من الاصابات".



وعن الواقع الصحي في البلاد، قال : "حتى الآن لا نزال في وقت حرج، لكن تحت السيطرة، ولكن لو تطور الامر مستقبلا فقد ينهار نظامنا الصحي الذي هو حاليا ضعيف، اذا لم يتم القيام بعمل كبير".

