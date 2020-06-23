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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 23 حزيران 2020 10:04 ص

الازمة النيابية تحذر : ايام "حرجة وصعبة" قادمة .. والحكومة ملزمة بحماية ارواح الناس

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الازمة النيابية تحذر : ايام "حرجة وصعبة" قادمة .. والحكومة ملزمة بحماية ارواح الناس


حذرت خلية الازمة النيابية من مرحلة " حرجة وصعبة " ستمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا ، فيما دعت الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد والمحافظات .

وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح  صحفي :" ان خلية الازمة النيابية وضعت ضمن جدول اعمالها فرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين اسبوع  الى اسبوعين ، بعد ارتفاع  الاصابات والوفيات بكورونا" ،  مشددا على :" ان الحكومة ملزمة بحماية اروح المواطنين من خطر كورونا عبر فرض الحظر الشامل ".

واضاف :" ان العاصمة بغداد تمر بمرحلة حرجة وصعبة من انتشار الفايروس ، اذ  ان الايام الحالية ،  تعد الاخطر منذ تفشي كورونا"، داعيا  خلية الازمة الحكومية الى الاسراع بفرض الحظر الشامل ".
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