الازمة النيابية تحذر : ايام "حرجة وصعبة" قادمة .. والحكومة ملزمة بحماية ارواح الناس





حذرت خلية الازمة النيابية من مرحلة " حرجة وصعبة " ستمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا ، فيما دعت الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد والمحافظات .



وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان خلية الازمة النيابية وضعت ضمن جدول اعمالها فرض الحظر الشامل لمدة تتراوح بين اسبوع الى اسبوعين ، بعد ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا" ، مشددا على :" ان الحكومة ملزمة بحماية اروح المواطنين من خطر كورونا عبر فرض الحظر الشامل ".



واضاف :" ان العاصمة بغداد تمر بمرحلة حرجة وصعبة من انتشار الفايروس ، اذ ان الايام الحالية ، تعد الاخطر منذ تفشي كورونا"، داعيا خلية الازمة الحكومية الى الاسراع بفرض الحظر الشامل ".