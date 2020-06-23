مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية السيتي فيل فودين "22- 63" ورياض محرز "43- 48" وديفيد سيلفا "51"، ليرفع مانشستر بالتالي رصيده إلى 63 نقطة معززًا موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ11.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 16 لصالح مانشستر سيتي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من قبل كانسيلو ذهبت أعلى العارضة. وبعدها بدقيقة، مرر سيلفا كرة سحرية لبيرناردو داخل منطقة الجزاء، إلا أن البرتغالي سدد الكرة إلى جوار القائم بقليل.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 22، بصاروخية أرضية من قبل فودين من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بوب.

وانخفض مستوى المباراة في الدقائق التالية، حتى عاد سيتي لتشكيل الخطورة من جديد بتسديدة من قبل زينشينكو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 أمسك بها بوب.

وأضاف محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 43، بعدما تلقى الكرة في الجانب الأيمن، لينطلق تجاه منطقة الجزاء، وبعد سلسلة من المراوغات لدفاعات بيرنلي، سدد النجم الجزائري صاروخية أرضية سكنت الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت تعرض أجويرو لإعاقة من قبل المدافع مي.