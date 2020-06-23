بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
آخر الأخبار
إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار في الديوانية الاقتصاد النيابية: الاتفاقية الصينية ما زالت قائمة ولم يحدث عليها أي تغيير نائبة: انعقاد جلسة البرلمان غداً خطر جداً في ظل اصابة عدد من النواب والموظفين بكورونا ماكنزي: الجيش العراقي قادر على عناصر داعش الإرهابية نقيب الاطباء يحذر من فقدان السيطرة على الوضع الصحي ويوصي بتطبيق الحظر الشامل الكربولي: إيقاف ازدواج الرواتب ضربة معلم لجنة الزراعة النيابية : المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني موقع أمريكي يكشف عن زيارة سرية لرئيس "الموساد الإسرائيلي" إلى قاعدة عين الأسد رفع "رمانة هجومية" وضعت أمام منزل ناشط بتظاهرات الديوانية العراق يُشارك في الحوار التفاعليّ بشأن ليبيا في الأمم المتحدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 23 حزيران 2020 10:04 ص

مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

مانشستر سيتي

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية السيتي فيل فودين "22- 63" ورياض محرز "43- 48" وديفيد سيلفا "51"، ليرفع مانشستر بالتالي رصيده إلى 63 نقطة معززًا موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ11.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 16 لصالح مانشستر سيتي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من قبل كانسيلو ذهبت أعلى العارضة. وبعدها بدقيقة، مرر سيلفا كرة سحرية لبيرناردو داخل منطقة الجزاء، إلا أن البرتغالي سدد الكرة إلى جوار القائم بقليل.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 22، بصاروخية أرضية من قبل فودين من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بوب.

وانخفض مستوى المباراة في الدقائق التالية، حتى عاد سيتي لتشكيل الخطورة من جديد بتسديدة من قبل زينشينكو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 أمسك بها بوب.

وأضاف محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 43، بعدما تلقى الكرة في الجانب الأيمن، لينطلق تجاه منطقة الجزاء، وبعد سلسلة من المراوغات لدفاعات بيرنلي، سدد النجم الجزائري صاروخية أرضية سكنت الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية الفار، والتي أظهرت تعرض أجويرو لإعاقة من قبل المدافع مي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
84b5a1e7-a578-4fbf-a349-9b3546db6782

درجال : صورة أحمد راضي على أحد طوابع وازرة الاتصالات 23 حزيران 2020 02:55 م

أحمد راضي

برشلونة ينعي النجم الراحل أحمد راضي ويصفه بـ"الأسطورة" 23 حزيران 2020 09:48 ص

عطا جاوشين

وفاة ممثل شعبي مشهور بفايروس كورونا في السليمانية 22 حزيران 2020 12:41 م

من المباراة

ريال مدريد يعتلي صدارة الليجا بعد الفوز على مضيفه سوسييداد 22 حزيران 2020 09:53 ص

163-215807-ahmed-rady-iraq-world-cup1986-coronavirus_700x400

لجنة نيابية: رحيل أحمد راضي خسارة فادحة للرياضة العراقية والعربية 21 حزيران 2020 12:33 م

download

ناد بلجيكي يراهن على محترف عراقي للعودة الى الدوري الممتاز 21 حزيران 2020 11:31 ص

safe_image

ضرغام اسماعيل يرد على قرار استبعاده : شكرا على هدية زواجي !! 20 حزيران 2020 02:03 م

ميسي

برشلونة يتعادل سلبيا مع إشبيلية.. وميسي يفشل في تسجيل الهدف 700 في مسيرته مع الفريق 20 حزيران 2020 10:47 ص

التعليقات