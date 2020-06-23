المالية النيابية : العراق يفقد 147 مليون دولار يوميا بسبب مزاد العملة





اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، ان العراق يفقد يوميا 147 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب مزاد العملة.



وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر" :" "في يوم واحد نافذة بيع العملة تبيع 207 مليون دولار، ومعدل مبيعات النفط اليومية هو 60 مليون دولار بحسب سعر 40 دولارا ، بعد خصم الجودة ستة دولارات، يضاف اليها قيمة الانتاج تسعة دولارات ومعدل تصدير 2،4 مليون برميل يوميا".



واوضح، " ان الفرق بين الدولار الداخل الى البلد والخارج منه للاستيراد هو 147 مليون دولار في يوم واحد .. واستمرار هذا الوضع معناه 53 مليار دولار بالسنة".

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