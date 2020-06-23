خشان : الحلبوسي استفاد من الفساد في وزارة التربية





اتهم النائب المستقل باسم خشان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستفادة من الفساد الحاصل بعقود التأمين الخاصة بوزارة التربية.



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي له حصة في الوزارات بكابينة الكاظمي ، خاصة مايتعلق بوزارتي الخارجية والتربية ، من اجل استخدامها لمكاسب شخصية ".



واضاف :" ان وزارة التربية فيها الكثير من الفساد في ما يتعلق بعقود التأمين، حيث تعد عقودا باطلة وتم التعجيل بها بسرعة كبيرة ، اذ ان 16 جهة وقعت عليها يوم 26 كانون الأول 2019، في وقت ان مثل هكذا تواقيع لايمكن انجازها باقل من اسبوع ".



وبين :" ان صفقة عقود التأمين انجزت بيوم واحد، اذ ان اموالها مسروقة ، وتم انجازها سريعا للتغطية على الفساد”، لافتا الى :" ان تلك العقود استفاد منها الحلبوسي بعد ان تحولت الوزارة اليه من الخنجر ".

