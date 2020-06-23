الكاظمي وبلاسخارت يؤكدان أهمية التعاون الأممي في عملية الإعداد للانتخابات المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على التهيئة والإعداد "الجيدين" لإجراء الانتخابات.



وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة.



وأكد الكاظمي بحسب البيان لبلاسخارت عزم الحكومة على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة، وأن تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية، حسب البيان.



وأشار إلى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية.

