بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 23 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران أصبحت الدولة الأخطر علينا المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي "زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 10:51 م

مخاطرها فادحة ومطالب بـ"ضربها".. إيران تؤسس قاعدة "عسكرية دائمة" بالمحيط الهندي

سفن إيرانية

مراقبون: روسيا والصين تساندان الطموحات "الشريرة" لخامنئي
وجود قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من شواطىء عمان- اليمن يهدد الخليج

طالب خبراء، الولايات المتحدة الأمريكية، والقوى الإقليمية العربية، بالسعي بدرجة أكبر لإجهاض المؤامرة الإيرانية جنوب الخليج وبمحاذاة الشواطىء الجنوبية لكل من سلطنة عمان واليمن، وذلك بعدما كشف الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، أنه يتحرك بأوامر مباشرة من المرشد الإرهابي خامنئي لإقامة "قاعدة عسكرية دائمة" في المحيط الهندي.
وقال الخبراء، إن التواجد العسكري الإيراني الدائم في هذه المنطقة الاستراتيجية، يهدد الأمن القومي العربي والخليجي ويعبتر "شوكة" في خاصرة الدول العربية.
وشددوا أن البدء بإقامة هذه القاعدة العسكرية الإيرانية، يفضح سر التدخل الإيراني منذ سنوات في اليمن. ويؤكد أن الأزمة اليمنية لن تبارح مكانها قريبا بسبب تدخلات إيران المشبوهة. 


وكان قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أعلن أن المرشد خامنئي أمر بإنشاء قاعدة دائمة في المحيط الهندي بحلول نهاية هذا العام. وأكد تنكسيري، أنه بناءاً على أوامر المرشد تم إرسال مجموعة من السفن التابعة للحرس الثوري إلى المياه البعيدة، منها أسطولنا الثاني إلى مياه المحيط الهندي!
كما اعتبر أن هذا الحضور يأتي في إطار تعزيز القدرات البحرية الاستراتيجية ومنع المضايقات المتكررة من قبل القراصنة، وبعض السفن الأجنبية للصيادين والسفن الإيرانية في مياه بحر عمان ومدخل المحيط الهندي وفق قوله. 


والجدير بالذكر، أن إيران، صعدت أنشطتها في مياه المنطقة خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلنت بحرية الجيش الإيراني، في 18 يونيو الجاري، عن اختبار صواريخ كروز ذات المديات القصيرة والبعيدة الخميس، أثناء مناورات في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية قيام البحرية الإيرانية باحتكاك مع السفن الأميركية شمال الخليج العربي. وقد وصفت وزارة الدفاع الأميركية هذا التحرك بـ"الخطير". وأصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعليمات للبحرية الأميركية تقضي بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تضايق السفن الأميركية في الخليج العربي.
في نفس السياق، كانت منطقة المحيط الهندي، قد شهدت مناورات ايرانية روسية صينية، أواخر عام 2019، وقال مسؤول إيراني إن المناورات الروسية الصينية الإيرانية لا تعني تشكيل تحالف مقابل التحالف البحري بقيادة واشنطن في المنطقة أنذاك.
وأضاف مساعد قائد الجيش الإيراني، حبيب الله سياري،  الهدف من هذه المناورات إحلال الأمن والاستقرار في شمال المحيط الهندي، وضمان أمن الملاحة الدولية وإجراء تدريبات على إنقاذ السفن من القرصنة وتعزيز العلاقات الدولية مع روسيا والصين، كما لفت سياري إلى أن إيران باتت تتمتع بقدرات بحرية مؤثرة في ضمان الملاحة البحرية، وهذا ما أقنع دولا كبرى كالصين وروسيا لإجراء مناورات مشتركة. مؤكدا أن المناورات السابقة، مع روسيا والصين مسار سيتواصل في المستقبل وعلى مستويات أعلى.
ويشير خبراء، أن خطر إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية دائمة بالمحيط الهندي، ينطوي على تداعيات فادحة للغاية وعلى الجميع التحرك لإجهاض أحلام نظام خامنئي الارهابي.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
irq_1775853825_1592795823

بالوثائق.. فضائح أكاديمية البورك الوهمية في الدنمارك تتوالى.. لم تكتف ببيع الدرجات العلمية الوهمية بل تمنح "أوسمة وأنواط" لمسؤولين عرب 22 حزيران 2020 09:23 م

وزير الصحة حسن التميمي

الفساد يزكم الأنوف في وزارة الصحة.. 50 مليار دولار ضاعت وصحة العراقيين في "الحضيض" 22 حزيران 2020 07:59 م

كورونا في العراق

"نكبة كورونا".. أقيلوا وزير الصحة العراقيون في طريقهم للموت! 22 حزيران 2020 06:22 م

كورونا في العراق1

وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا 22 حزيران 2020 04:24 م

زهرة النيل

"زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية 22 حزيران 2020 03:30 م

1

إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة 22 حزيران 2020 03:14 م

جامعة الدول العربية

غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر.. لبحث أزمتي ليبيا وسد النهضة الأثيوبي 22 حزيران 2020 01:04 م

الموصل

صراع بين أحزاب وساسة وقوى نافذة.. للسيطرة على الموصل 22 حزيران 2020 12:28 م

التعليقات