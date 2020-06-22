بالوثائق.. فضائح أكاديمية البورك الوهمية في الدنمارك تتوالى.. لم تكتف ببيع الدرجات العلمية الوهمية بل تمنح "أوسمة وأنواط" لمسؤولين عرب

تتوالى فضائح "الدكان الجامعي " غير المعترف به في الدنمارك وجميع البلدان العربية.

وكشفت مصادر أكاديمية أن صاحب الدكان الوهمي يستقطب العديد من أساتذة الجامعات والاكاديميين العرب ، وخاصة العراقيين منهم، لخداع الطلبة بأن "دكانه" الوهمي، مؤسسة أكاديمية حقيقية، من خلال الادعاء بوجود شراكات مع جامعات أمريكية رصينة ، وهو ما تم كشف زيفها!!



وهناك وثائق جديدة، تدين "رئيس الجامعة الوهمية" الذي يتهرب حتى الان من كشف مصدر شهادتيه في الماجستير والدكتوراة ، وكيف أصبح بدرجة "بروفيسور" ، وما هي البحوث العلمية التي أهلته لنيل هذه الدرجة العلمية المزعومة التي على أساسها يقوم الان بمنح شهادات الدكتوراة ودرجة الاستاذية للكثيرين من مختلف البلدان العربية!!











أوسمة وأنواط !!



رئيس الأكاديمية "البروفيسور الوهمي" لم يكتف بمنح الشهادات المزيفة لمن هب ودب دون ضوابط او شرعية، ولم يكتف بمنح شهادات الدكتوراة للعديد من الوزراء العراقيين وقياديين في الأمن الوطني ووزارة الداخلية وأحزاب السلطة في العراق ، وفي مقدمتها حزب الدعوة وميليشيات بدر وغيرها، بل تجاوز الدور الذي تقوم به الجامعات التقليدية ليقوم بمنح الاوسمة والانواط "الوهمية" أيضاً الى المسؤولين في البلدان العربية، لأهداف لا علاقة لها بالعمل الاكاديمي.



وننشر وثيقة بتوقيع "رئيس الاكاديمية المزيف" ، عن قرار منح "أكاديمية البورك للعلوم" في الدنمارك ما أسماه "نوط العلم الاوروبي من الدرجة الاولى" الى البرلماني المصري أحمد مصطفى عبد الواحد ، النائب عن دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم ووكيل لجنة الادارة المحلية.

والمصيبة ان منح هذا "النوط" يأتي بعد قبول الهيئة العلمية لكلية الزراعة مناقشة البحث المقدم منه!! والمتضمن الاستفادة من مخلفات الانتاج الحيواني!! بدرجة امتياز.

ويدعي رئيس الاكاديمية الوهمية ان اللجنة المختصة قررت منحه نوط العلم الاوروبي من الدرجة الاولى تثميناً لجهوده وخبرته المتميزة؟!



وطرح اكاديميون عرب وأساتذة تساؤلاً عن "ما علاقة الجامعات بمنح الأوسمة والانواط ؟ وما المقابل الذي يحصل عليه صاحب دكان "البورك" الوهمي في الدنمارك مقابل ذلك!! ، وما علاقة الجامعة بالجهود التي يبذلها "البرلماني" او "الوزير" في عمله لتمنحه "نوطاً من الدرجة الاولى"!! سوى أنها طريقة للضحك على الذقون ، وللحصول على أموال أو دعم غير مستحق من قبل السياسيين والمسؤولين العرب، لتكتمل عملية الخداع والنصب على الطلبة المخدوعين بهذه الجامعة "الاكذوبة" التي اثبتنا في تقرير سابق انها لا تملك ترخيصاً للعمل كجامعة حقيقية معترف فيها بالدنمارك، وان رخصتها عبارة عن شركة بإسم ابن "الرئيس الوهمي للأكاديمية" ، ويشير سجلها انها مسجلة كشركة كانت عبارة عن مقهى يحمل إسم "البورك للعلوم" ، ثم تحولت الى مطعم لبيع البيتزا؟! ثم أصبحت أخيراً مكتب للطباعة والتصوير والخدمات المكتبية، ثم مكتب ترجمة ، اضيف اليها نشاط تعليم.