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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 22 حزيران 2020 04:47 م

الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء

محمد-الكربولي
اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، أن تزايد الإصابات بكورونا في السجون، يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بين تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا في السجون والإصلاحيات ومواقف التسفيرات، وبين إنكار وزارتي العدل والداخلية يبقى مصير السجناء والمعتقلين "مجهولاً".

واضاف: "على الكاظمي أن يتحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء".
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