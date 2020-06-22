الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، أن تزايد الإصابات بكورونا في السجون، يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بين تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا في السجون والإصلاحيات ومواقف التسفيرات، وبين إنكار وزارتي العدل والداخلية يبقى مصير السجناء والمعتقلين "مجهولاً".



واضاف: "على الكاظمي أن يتحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء".