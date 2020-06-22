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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 22 حزيران 2020 04:16 م

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران أصبحت الدولة الأخطر علينا

أفيف كوخافي
أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي، أن إيران تقدمت في مشروعها النووي، وأصبحت "الدولة الأخطر في الشرق الأوسط".

وقال كوخافي في كلمة له خلال احتفال رسمي، إن "إيران أحرزت تقدماً كبيراً في برنامجها النووي، لكن النووي هو الآن ليس التهديد الوحيد"، حسب موقع "i24news" الإلكتروني.

وأوضح "إيران لديها أيضاً أسلحة تقليدية، تساعد وتمول أعدائنا وعلى رأسهم حزب الله، تؤثر وتساعد حماس والجهاد الاسلامي، وتقف وراء عمليات إرهابية ضد إسرائي
ل بمختلف الأبعاد وميادين القتال وعلى نطاق واسع".
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