المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي

اعتبر رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، اليوم الاثنين، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السلطة انقلابا سياسيا.

وقال المشهداني في تصريح صحفي، إن العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة، معتبرا أن وصول الكاظمي إلى السلطة هو انقلاب سياسي.

وشكك المشهداني بإمكانية نجاح العلمانيين في الحكم، مشيرا إلى أنهم إذا نجحوا في انقاد العراق من أزمة فسوف يستحقون التحية، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة نظرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وأبدى رئيس مجلس النواب الأسبق استغرابه من التصريحات الحكومية بأن الميزانية خاوية، متسائلا : "لماذا إذن قبلوا برئاسة الوزراء إذا كانوا يعرفون بأن الميزانية خاوية؟".