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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 22 حزيران 2020 03:30 م

"زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية

زهرة النيل

تهدد الزهور الأرجوانية وأوراقها الخضراء الكبيرة الزاهية التي تطفو على سطح المياه، التي تعرف باسم "زهرة النيل" بطول جذورها الغارقة عميقا في نهر الفرات، مياه البلاد في العراق.

وتمتص كل زهرة يوميا ما بين أربعة إلى خمسة ليترات من الماء، ويمكنها أن تجفف موارد المياه في واحد من الدول الأكثر حرّا في العالم.

ولا توفر هذه الزهرة شيئاً، من أهوار المياه المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو، إلى الأسماك والصيادين والمزارعين وحتى مياه الشرب.

وفي زمن وباء كوفيد-19، والحظر التام في العراق، لم يتبق الكثير من الأيدي العاملة لمحاولة وقف انتشارها.

ولأن المظاهر خدّاعة، فإن "زهرة النيل" الأنيقة التي تم إدخالها إلى العراق قبل نحو 20 عاما بعدما انتشرت في كل مكان في العالم تقريبا، تختنق تحتها كل حياة.

وهذه النبتة التي تعود أصولها إلى أميركا الجنوبية، أثرت سلبا على أنظمة بيئية عدة من نيجيريا إلى سريلانكا مرورا بكينيا وجنوب غرب فرنسا أيضا.

وتشكل أوراق هذه النبتة، المدرجة منذ العام 2016 في قائمة المفوضية الأوروبية للنبات المجتاح الذي يجب السيطرة عليه، طبقة معتمة على سطح الماء، ما يقلل من كمية الأوكسيجين التي تصل إلى مختلف الأنواع التي تعيش في المياه، حتى اختفائها بالكامل.

وليست الثروة السمكية التي تتأثر فقط، ولا جفاف المياه التي تفقد أيضا معظم مكوناتها، ولكن الزهرة تضعف أيضا الإنشاءات المحيطة، إذ أن مئة متر مربع من "زهرة النيل" تزن أكثر من خمسة أطنان.

وخلال السنوات الأخيرة، كان المزارعون والمتطوعون المحليون يصطفون مع كل بداية ربيع على ضفاف نهر الفرات لاقتلاع جذور النبتة الطويلة التي تجعل من الأنهار العراقية تبدو وكأنها حدائق يابانية.

ونظفت وزارة الموارد المائية، قنوات الري، بحسب ما يقول صالح هادي المسؤول عن الدراسات في دائرة الزراعة في ذي قار، إذ إنّ "زهرة النيل" تجذب الحيوانات الخطيرة، كـ"الثعابين والزواحف"، وليس فقط البعوض الحامل للفيروس، بحسب هادي.

لكن ردّ فعل الحكومة لا يرقى إلى حال الطوارئ، بحسب ما يقول المزارع أحمد ياسر من مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط شرق بغداد.

ويؤكد ياسر أن آثار نبتة زهرة النيل بدت واضحةً مع كل موسم زراعي صيفي، إذ هناك انخفاض في إنتاج الخضر والمحاصيل الصيفية بنسبة تزيد على الثلث" بسبب نقص الري.

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