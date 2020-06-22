بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران أصبحت الدولة الأخطر علينا المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي "زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 22 حزيران 2020 03:14 م

إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة

1

قرّرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، حدادا على رحيل اللاعب الدولي أحمد راضي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "قررنا إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، وفاءً وإكراماً لروح أسطورة الكرة العراقية، الكابتن أحمد راضي، الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الذي لم يمهله طويلاً".

وتقدمت الهيئة بحسب البيان، "بأعضائها ولجانها كافة بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وللوسط الرياضي ولكل محبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انه سميع مجيب".

بينما تظاهر عدد من المواطنين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقالة وزير الصحة حسن التميمي.

وقال نشطاء، إن مسيرة انطلقت ضد وزير الصحة من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، على أن تجتمع مرة أخرى أمام مبنى وزارة الصحة.

ومثلت وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي أمس شرارة الغضب لدى المحتجين، واثارت جدلاً قديماً جديداً حول أزمة النظام الصحي في العراق، حيث بدت في أوضح صورها بعد تفشي فيروس "كورونا".   

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الفرق الصحية للسيطرة على الوباء، إلا أن النظام الصحي المتهالك ساهم بتعميق الأزمة، وسط مخاوف من انهياره، كما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشر حديثاً.   

وتصاعدت حدة الانتقادات للقائمين على ملف الصحة، بعد إعلان وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي، وقبله علي هادي، فضلاً عن مئات الأشخاص، خلال الأسابيع القليلة الماضية.   

في ذات السياق، أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين (أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي)، و(اللاعب الدولي السابق علي هادي) اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا.

وكلف وزير الثقافة مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقي لتحديد الموقع المناسب لتشييد التمثالين.

وستتولى دائرة الفنون العامة تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة بالتمثالين.

يذكر أن الفقيدين الرياضيين أحمد راضي وعلي هادي أسهما في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية التي ستبقى شاخصةً في ذاكرة العراقيين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير الصحة حسن التميمي

الفساد يزكم الأنوف في وزارة الصحة.. 50 مليار دولار ضاعت وصحة العراقيين في "الحضيض" 22 حزيران 2020 07:59 م

كورونا في العراق

"نكبة كورونا".. أقيلوا وزير الصحة العراقيون في طريقهم للموت! 22 حزيران 2020 06:22 م

كورونا في العراق1

وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا 22 حزيران 2020 04:24 م

زهرة النيل

"زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية 22 حزيران 2020 03:30 م

جامعة الدول العربية

غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر.. لبحث أزمتي ليبيا وسد النهضة الأثيوبي 22 حزيران 2020 01:04 م

الموصل

صراع بين أحزاب وساسة وقوى نافذة.. للسيطرة على الموصل 22 حزيران 2020 12:28 م

كورونا في العراق1

كورونا يضرب مجلس النواب.. والعراق يسجل 1646 إصابة جديدة و87 وفاة 22 حزيران 2020 11:45 ص

الكاظمي

رغم التشويش والمزايدات السياسية.. الكاظمي يتعهّد بالمضيّ في الإصلاحات 22 حزيران 2020 11:28 ص

التعليقات