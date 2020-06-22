إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة

قرّرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، حدادا على رحيل اللاعب الدولي أحمد راضي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "قررنا إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، وفاءً وإكراماً لروح أسطورة الكرة العراقية، الكابتن أحمد راضي، الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الذي لم يمهله طويلاً".

وتقدمت الهيئة بحسب البيان، "بأعضائها ولجانها كافة بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وللوسط الرياضي ولكل محبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انه سميع مجيب".

بينما تظاهر عدد من المواطنين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقالة وزير الصحة حسن التميمي.

وقال نشطاء، إن مسيرة انطلقت ضد وزير الصحة من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، على أن تجتمع مرة أخرى أمام مبنى وزارة الصحة.

ومثلت وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي أمس شرارة الغضب لدى المحتجين، واثارت جدلاً قديماً جديداً حول أزمة النظام الصحي في العراق، حيث بدت في أوضح صورها بعد تفشي فيروس "كورونا".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الفرق الصحية للسيطرة على الوباء، إلا أن النظام الصحي المتهالك ساهم بتعميق الأزمة، وسط مخاوف من انهياره، كما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشر حديثاً.

وتصاعدت حدة الانتقادات للقائمين على ملف الصحة، بعد إعلان وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي، وقبله علي هادي، فضلاً عن مئات الأشخاص، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في ذات السياق، أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين (أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي)، و(اللاعب الدولي السابق علي هادي) اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا.

وكلف وزير الثقافة مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقي لتحديد الموقع المناسب لتشييد التمثالين.

وستتولى دائرة الفنون العامة تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة بالتمثالين.

يذكر أن الفقيدين الرياضيين أحمد راضي وعلي هادي أسهما في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية التي ستبقى شاخصةً في ذاكرة العراقيين.