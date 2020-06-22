مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد

اعلن مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، تفاصيل جديدة عن زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، مبينا انه بحث ثلاثة ملفات مهمة.



واكد حيدر في تصريح صحفي :" ان اهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال المباحثات التي اجراها رئيس الاقليم في بغداد هي محاربة الارهاب ووضع آلية وتنسيق بين قوات البيشمركة و القوات المسلحة ، خصوصا في الحزام الذي بدأ ينشط فيه تنظيم داعش بشكل خطير في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور".



واضاف :" ان الامر الثاني الذي بحثه بارزاني في بغداد هو الوضع الاقليمي وتدخلات دول الاقليم في الاراضي العراقية واستخدامها القوة ، وضرورة منع انطلاق العمليات العسكرية من داخل الاراضي العراقية لمهاجمة تلك الدول".



وبين :" ان المحور الثالث الذي تناولته الزيارة هو الملف الاقتصادي بين الاقليم وبغداد حيث بدأت تتوفر ارادة بين الطرفين لحل القضايا العالقة بينهما".



واجرى رئيس اقليم كردستان يوم السبت الماضي زيارة رسمية الى بغداد لبحث جملة من الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

ف.ا