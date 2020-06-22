بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران أصبحت الدولة الأخطر علينا المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي "زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 02:36 م

مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد

مسعود حيدر، عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني

اعلن مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، تفاصيل جديدة عن زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، مبينا  انه بحث ثلاثة ملفات مهمة.

واكد حيدر في تصريح صحفي :" ان اهم  المحاور التي تم التطرق إليها خلال المباحثات التي اجراها رئيس الاقليم في بغداد هي  محاربة الارهاب ووضع آلية وتنسيق بين قوات البيشمركة و القوات المسلحة ، خصوصا في الحزام الذي بدأ ينشط فيه تنظيم داعش بشكل خطير في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور".

واضاف :" ان الامر الثاني الذي بحثه بارزاني في بغداد هو الوضع الاقليمي وتدخلات دول الاقليم في الاراضي العراقية واستخدامها القوة ، وضرورة منع انطلاق العمليات العسكرية من داخل الاراضي العراقية لمهاجمة تلك الدول".

وبين :" ان المحور الثالث الذي تناولته الزيارة هو الملف الاقتصادي بين الاقليم وبغداد حيث بدأت تتوفر ارادة بين الطرفين لحل القضايا العالقة بينهما".

واجرى رئيس اقليم كردستان يوم السبت الماضي زيارة رسمية الى بغداد لبحث جملة من الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد راضي

رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق 22 حزيران 2020 04:42 م

الكاظمي

المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي 22 حزيران 2020 03:54 م

وزير الصحة حسن التميمي

التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة 22 حزيران 2020 03:01 م

قصف

خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا 22 حزيران 2020 02:33 م

فؤاد حسين

فؤاد حسين: من واجب الدول الأخرى احترام سيادة العراق 22 حزيران 2020 02:31 م

1555675087_رئيس-مجلس-النواب-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي : رئيس الجمهورية لعب "دورا محوريا" في عودة رافع العيساوي 22 حزيران 2020 02:26 م

النزاهة النيابية

ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا 22 حزيران 2020 02:23 م

محمود المشهداني

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. 22 حزيران 2020 02:20 م

التعليقات