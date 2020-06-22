بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكربولي: على الكاظمي تحمل مسؤولية تفشي الوباء وإزهاق أرواح الأبرياء رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق وزارة الصحة تحذر من خطر كبير على المواطنين: نقترب من دخول ذروة تفشي فايروس كورونا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران أصبحت الدولة الأخطر علينا المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي "زهرة النيل".. تمتص مياه العراق وتجفف الأنهار وتقتل الثروة السمكية إعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة أحمد راضي.. وتظاهرة في بغداد ضد وزير الصحة التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 02:33 م

خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا

قصف

اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان العراق لديه خيارات عدة لـ "معاقبة" تركيا ازاء استهدافها المتكرر لاراضي البلاد في اقليم كردستان، لافتا الى :" ان اغلاق المنافذ الحدودية مع تركيا خير عقاب لها".

وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان  العراق لديه منافذ حدودية مع تركيا تدخل من خلالها مختلف البضائع وتمارس فيها انشطة تجارية متنوعة، وعلى الرغم من انتفاع العراق منها ، لكن تركيا المستفيد الاول من ذلك ".

واضاف :" ان  العراق يمتلك خيار اغلاق المنافذ الحدودية مع تركيا ومعاقبتها على هجماتها المتكررة على الاراضي العراقية، حيث ستخسر الكثير من الانشطة التجارية ، خاصة ان العراق من اول المستوردين لبضائعها".

وبين :" ان تركيا  يصلها الكثير من البضائع عبر العراق ، قادمة من مختلف دول العالم وخاصة الاسيوية، حيث بالامكان تحميل انقرة خسائر مالية كبيرة في حال منع وصول البضائع اليها عبر العراق".

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد راضي

رافضون: رحيل أحمد راضي كشف حجم كارثة أحزاب الخراب التي حكمت العراق 22 حزيران 2020 04:42 م

الكاظمي

المشهداني: وصول الكاظمي إلى السلطة انقلاب سياسي 22 حزيران 2020 03:54 م

وزير الصحة حسن التميمي

التميمي: تصاعد الإصابات بكورونا يعد مؤشرا على دخول العراق مرحلة وبائية خطيرة 22 حزيران 2020 03:01 م

مسعود حيدر، عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني

مستشار مسعود : هذه اهم الملفات التي بحثها نيجيرفان في بغداد 22 حزيران 2020 02:36 م

فؤاد حسين

فؤاد حسين: من واجب الدول الأخرى احترام سيادة العراق 22 حزيران 2020 02:31 م

1555675087_رئيس-مجلس-النواب-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي : رئيس الجمهورية لعب "دورا محوريا" في عودة رافع العيساوي 22 حزيران 2020 02:26 م

النزاهة النيابية

ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا 22 حزيران 2020 02:23 م

محمود المشهداني

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. 22 حزيران 2020 02:20 م

التعليقات