خبير اقتصادي : العراق يمتلك خيارات متعددة لـ "معاقبة" تركيا

اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان العراق لديه خيارات عدة لـ "معاقبة" تركيا ازاء استهدافها المتكرر لاراضي البلاد في اقليم كردستان، لافتا الى :" ان اغلاق المنافذ الحدودية مع تركيا خير عقاب لها".



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان العراق لديه منافذ حدودية مع تركيا تدخل من خلالها مختلف البضائع وتمارس فيها انشطة تجارية متنوعة، وعلى الرغم من انتفاع العراق منها ، لكن تركيا المستفيد الاول من ذلك ".



واضاف :" ان العراق يمتلك خيار اغلاق المنافذ الحدودية مع تركيا ومعاقبتها على هجماتها المتكررة على الاراضي العراقية، حيث ستخسر الكثير من الانشطة التجارية ، خاصة ان العراق من اول المستوردين لبضائعها".



وبين :" ان تركيا يصلها الكثير من البضائع عبر العراق ، قادمة من مختلف دول العالم وخاصة الاسيوية، حيث بالامكان تحميل انقرة خسائر مالية كبيرة في حال منع وصول البضائع اليها عبر العراق".

ف.ا