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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 02:29 م

حقوق الانسان تطلق نداء : انقذوا اكثر من 94 الف عائلة نازحة

الحكومة-تؤكد-عودة-قرابة-المليوني-نازح-إلى-مناطقهم-المحررة

اطلقت مفوضية حقوق الانسان  نداء موجها للحكومة للتدخل الفوري لاعادة اكثر من 94 الف عائلة نازحة  تضم (٤٧٣٢٠٠ )  نازح ، الى مناطقها بشكل طوعي .

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي :"  ان اوضاع النازحين اصبحت مأساوية في ظل النقص الحاد في متطلبات المعيشة ونقص مواد الاغاثة واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وتردي اوضاعهم الصحية بسبب انتشار الامراض المزمنة والجلدية ، واضطرار الاطفال منهم للعمل والعيش في خيم مع قساوة حرارة الصيف" .

وطالب  الغراوي الحكومة بالتدخل الفوري لاعادة النازحين الى مناطقهم  وانهاء معاناتهم الانسانية ومعالجة كل الصعوبات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية  التي تحول دون عودتهم ، واغلاق هذا الملف المشوب بالكم الكبير من المعاناة والمآسي".

ف.ا
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