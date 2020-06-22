حقوق الانسان تطلق نداء : انقذوا اكثر من 94 الف عائلة نازحة



اطلقت مفوضية حقوق الانسان نداء موجها للحكومة للتدخل الفوري لاعادة اكثر من 94 الف عائلة نازحة تضم (٤٧٣٢٠٠ ) نازح ، الى مناطقها بشكل طوعي .



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي :" ان اوضاع النازحين اصبحت مأساوية في ظل النقص الحاد في متطلبات المعيشة ونقص مواد الاغاثة واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وتردي اوضاعهم الصحية بسبب انتشار الامراض المزمنة والجلدية ، واضطرار الاطفال منهم للعمل والعيش في خيم مع قساوة حرارة الصيف" .



وطالب الغراوي الحكومة بالتدخل الفوري لاعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم الانسانية ومعالجة كل الصعوبات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحول دون عودتهم ، واغلاق هذا الملف المشوب بالكم الكبير من المعاناة والمآسي".



ف.ا