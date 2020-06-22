الحلبوسي : رئيس الجمهورية لعب "دورا محوريا" في عودة رافع العيساوي



كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، عن ما وصفه بـ "دور محوري" لرئيس الجمهورية برهم صالح في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.



وقال الحلبوسي في تصريح صحفي :" ان رافع العيساوي جاء الى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على اعادة النظر بالاحكام الغيابية ، وذلك بحضور المتهم ".



واضاف :" ان جميع الاعترافات التي اخذت من افراد حماية العيساوي كانت بالاكراه".



واشار الحلبوسي الى :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح تحرك على القوى السياسية وادى دورا محوريا من اجل عودة العيساوي ، اعتمادا على الثقة بنزاهة القضاء العراقي ".



ف.ا