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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 02:26 م

الحلبوسي : رئيس الجمهورية لعب "دورا محوريا" في عودة رافع العيساوي

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كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، عن ما وصفه  بـ "دور محوري" لرئيس  الجمهورية برهم صالح في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي :" ان  رافع العيساوي جاء الى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على اعادة النظر بالاحكام الغيابية ، وذلك بحضور المتهم ".

واضاف :" ان جميع الاعترافات التي اخذت من افراد حماية العيساوي كانت بالاكراه".

واشار الحلبوسي الى :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح تحرك على القوى السياسية  وادى دورا محوريا من اجل عودة العيساوي ، اعتمادا على الثقة بنزاهة القضاء العراقي ".

ف.ا
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