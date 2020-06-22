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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 02:20 م

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" ..

محمود المشهداني

عد رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السلطة "انقلابا سياسيا" ، فيما اشار الى :" ان العلمانيين قاموا بتوريطه".

وقال المشهداني في تصريح  متلفز :" ان العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة"، معتبرا وصول الكاظمي الى السلطة " انقلابا سياسيا".

وشكك الرئيس الاسيق للبرلمان  بامكانية نجاح العلمانيين في الحكم، مبينا انهم :" اذا نجحوا في انقاد العراق من الازمة فسوف يستحقون التحية" ، مستبعدا في الوقت ذاته  امكانية اجراء الانتخابات المبكرة نظرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد.

ف.ا
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