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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 01:48 م

الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات

محمد الصيهود

طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات".

واوضح الصيهود في بيان صحفي انه :" يجب حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم من خلال اجراء تسوية لملفات النفط والغاز والمنافذ والمطارات وملف موظفي الاقليم ،  مبينا  ان الاقليم يصدر النفط ولم يعط برميلا واحدا من النفط منذ عام 2010 لحد الان و بالتالي فان هناك مبالغ مالية تقدر بـ/ 128/ مليار دولار في خزينة الاقليم هي من وارادت النفط التي كان يجب ان تودع في خزينة الدولة".

واضاف :" اذا اردنا تسوية المشاكل بين المركز والاقليم ، فيجب على الاقليم اولا تسليم  النفط  الى المركز وبيعه عن طريق شركة سومو وان تودع الايرادات في خزينة الدولة ، ثانيا استقطاع حصة الاقليم المثبتة في الموازنة من المبلغ/  128  /مليار دولار التي بذمته  ، ثالثا تسليم واردات المنافذ والمطارات والضرائب الى خزينة الدولة، وارسال  الرقابة الماليةلجرد اعدادالموظفين في الاقليم.

ف.ا
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