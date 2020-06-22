بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. صحة واسط : نشكو من شحة كبيرة في مادة مخصصة لاخذ عينات فحص المصابين بكورونا شكاوى من إنتشار الكلاب السائبة في مناطق الخضر بالمثنى الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا العراق يؤكد استمرار الحوار مع الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر.. لبحث أزمتي ليبيا وسد النهضة الأثيوبي تدمير زوارق لداعش الإرهابي شمال غرب آمرلي ضمن عمليات أبطال العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 01:44 م

المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات

المالية النيابية

اكدت اللجنة المالية النيابية إعداد الحكومة لورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ، إن"الحكومة أعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، فيما قدمت اللجنة المالية ورقة مقترحات أخرى للإصلاح المالي وسيتم دمج الورقتين في اجتماع مشترك للخروج برؤية موحدة.

وأوضح أن"مسألة المساس بالرواتب ،تم حسمها بعدم الموافقة عليها"، لافتاً إلى أن"وزير المالية قدم رؤية كاملة للوضع المالي ولا خيار لاستمرار دفع الرواتب سوى بالاقتراض". 

وأضاف أن"عملنا على صياغة قانون اقتراض خمسة مليارات دولار قرض خارجي و15 ترليون دينار قرض داخلي هو لحل الوضع العام خلال الشهرين الحاليين لحين تقديم الورقة الإصلاحية أو ارتفاع أسعار النفط".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النزاهة النيابية

ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا 22 حزيران 2020 02:23 م

محمود المشهداني

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. 22 حزيران 2020 02:20 م

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات 22 حزيران 2020 01:48 م

سجون ايران

وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا 22 حزيران 2020 01:42 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي: برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة رافع العيساوي 22 حزيران 2020 12:34 م

طائرة

العراق يمدد حظر تسيير الرحلات الجوية المنتظمة لغاية مطلع تموز 22 حزيران 2020 12:12 م

دلال الغراوي

نائبة تطالب السلامة الوطنية بانقاذ ميسان من كارثة محققة 22 حزيران 2020 12:10 م

وزير الصحة حسن التميمي

نائب: وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا لوحده 22 حزيران 2020 12:10 م

التعليقات