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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 01:42 م

وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا

سجون ايران

كشف وزير العدل سالار عبد الستار عن عزم  وزارته إصدار قانون عفو خاص آخر غير القانون الذي صدر بعهد الوزير السابق وذلك لغرض إخراج اكبر عدد ممكن من نزلاء السجون ممن أكملوا ثلث محكوميتهم ولديهم تنازل عن الحق الشخصي، وذلك ضمن إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الستار ان قانون العفو الخاص الذي صدر سابقا شمل نحو الف وستة  نزلاء الا انه لم يطلق سراح البعض منهم.

واضاف انه تم تشكيل الوزارة لجنة لمتابعة مسألة اطلاق سراحهم جميعاً، كون اجراءات اطلاق السراح تستوجب بيان المطلوبية وغيرها من الامور الاخرى.

واوضح ان بين النزلاء المشمولين بالعفو اشخاص مطلوبون بأكثر من قضية  او ان  تقرير مصيرهم مؤجل كونه متعلق بقضايا اخرى.

و اشار وزير العدل الى  ان العفو الخاص الذي سيتم بالتنسيق مع رئاستي الوزراء والجمهورية لا يشمل من ارتكب جرائم إرهابية او جرائم المخدرات او هتك الأعراض.

ف.ا
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