العراق يؤكد استمرار الحوار مع الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش



اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، استمرار الحوار بين العراق وحلف الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش.



وقال بيان لوزارة الخارجية ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان؛ لتهنئته بمناسبة تسنُّمه منصب وزير الخارجيّة.



وأشاد الوزير بحسب البيان، "بدور فرنسا المُهِمّ في مُقارَعة تنظيمات داعش الإرهابيّة، والدعم المُقدّم إلى القوات الأمنيّة العراقية من خلال التدريب، والمساعدات اللوجستيّة الأخرى، داعياً إلى ضرورة استمرار العمل معاً لدحر تهديدات داعش.



من جانبه أكّد لودريان دعم بلاده لسيادة العراق، مُشيراً إلى "أهمّية تقديم الدعم في تحقيق الاستقرار الإقليميّ بالمنطقة، .مُشِيداً بجولة "الحوار الستراتيجيّ الأولى التي جرت بين بغداد وواشنطن، وما تضمّنت من الاتفاق على حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة القرار العراقيّ"، مُشدّداً على ضرورة "إبعاد العراق عن أيّ توترات بالمنطقة.



وتطرّق الوزير الفرنسيّ إلى ضرورة دعم العراق اقتصاديّاً، والعودة إلى قرارات مؤتمر الكويت المتعلقة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات؛ لكي تتمكّن الدول التي شاركت في المؤتمر من تنفيذ ما وعدت به في هذا الإطار، مُؤكّداً استمرار بلاده بتقديم الدعم في شتى المجالات خُصُوصاً إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ.



ف.ا