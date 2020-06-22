تدمير زوارق لداعش الإرهابي شمال غرب آمرلي ضمن عمليات أبطال العراق

أعلنت الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، أن قوات الرد السريع دمرت عدداً من زوارق داعش في نهر اقصو شمال غرب ناحية امرلي بمحافظة صلاح الدين.



وقال رسول في تغريدة على "تويتر"، إن "قواتنا في فرقة الرد السريع تقوم بتدمير عدد من زوارق التابعة الى داعش الارهابي في نهر اقصو في شمال غرب امرلي".



يذكر أن المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق" انطلقت صباح اليوم ومن ثلاثة محاور.



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