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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 22 حزيران 2020 12:34 م

الحلبوسي: برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة رافع العيساوي

محمد الحلبوسي
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الاثنين، أن رئيس  الجمهورية برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن رافع العيساوي جاء إلى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على إعادة النظر بالأحكام الغيابية وذلك بحضور المتهم.

وأضاف، أن جميع الاعترافات التي اخذت من افراد حماية العيساوي كانت بالإكراه، وذلك من خلال زيارة ذوي المعتقلين والذين قالوا إن جميع الاعترافات على العيساوي أخذت بالإكراه، على حد قوله.

وأشار الحلبوسي إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح تحرك على القوى السياسية من أجل عودة العيساوي، مبينا أن هناك ثقة بنزاهة القضاء العراقي.
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