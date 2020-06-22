العراق يمدد حظر تسيير الرحلات الجوية المنتظمة لغاية مطلع تموز

اعلنت سلطة الطيران المدني، ، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية مطلع الشهر المقبل،.



وقال مدير عام السلطة، دريد يحيى جاسم، في بيان ، انها «مستمرة في منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)».



واضاف ان»استمرار قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الأول من شهر تموز مطلع الشهر القادم والتي تشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد»..