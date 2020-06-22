بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. صحة واسط : نشكو من شحة كبيرة في مادة مخصصة لاخذ عينات فحص المصابين بكورونا شكاوى من إنتشار الكلاب السائبة في مناطق الخضر بالمثنى الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا العراق يؤكد استمرار الحوار مع الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر.. لبحث أزمتي ليبيا وسد النهضة الأثيوبي تدمير زوارق لداعش الإرهابي شمال غرب آمرلي ضمن عمليات أبطال العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 12:12 م

العراق يمدد حظر تسيير الرحلات الجوية المنتظمة لغاية مطلع تموز

طائرة

اعلنت سلطة الطيران المدني، ، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية مطلع الشهر المقبل،.

وقال مدير عام السلطة، دريد يحيى جاسم، في بيان ، انها «مستمرة في منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)».

واضاف ان»استمرار قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الأول من شهر تموز مطلع الشهر القادم والتي تشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد»..

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النزاهة النيابية

ملفات فساد كبيرة امام النزاهة النيابية .. قريبا 22 حزيران 2020 02:23 م

محمود المشهداني

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. 22 حزيران 2020 02:20 م

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات 22 حزيران 2020 01:48 م

المالية النيابية

المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات 22 حزيران 2020 01:44 م

سجون ايران

وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا 22 حزيران 2020 01:42 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي: برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة رافع العيساوي 22 حزيران 2020 12:34 م

دلال الغراوي

نائبة تطالب السلامة الوطنية بانقاذ ميسان من كارثة محققة 22 حزيران 2020 12:10 م

وزير الصحة حسن التميمي

نائب: وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا لوحده 22 حزيران 2020 12:10 م

التعليقات