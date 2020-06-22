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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 12:10 م

نائبة تطالب السلامة الوطنية بانقاذ ميسان من كارثة محققة

دلال الغراوي





طالبت النائبة دلال الغراوي رئيس اللجنة العليا للسلامة الوطنية ووزير الصحة بانقاذ محافظة ميسان من كارثة صحية في حال عدم الاستجابة.


وقالت الغراوي في بيان، " ان ازمة كورونا تحتاج منا جميعا التكاتف وبذل اقصى الجهود ونحن بدورنا ندعم الجيش الابيض بكل ما اوتينا من قوى؛ لكن لابد مع الدعم تشخيص مكامن الخلل ولايمكن السكوت عنه خصوصا ونحن في مرحلة خطرة ولايمكن القبول بأي خطأ وان كان صغيرا لانه يمس حياة الناس.

واشارت الغراوي الى ان" هناك نقصا كبيرا في الاجهزة والمستلزمات الطبية وهذا يؤدي الى مزيد من الخطر والمأساة"، داعية رئيس خلية الازمة في المحافظة الى" بذل المزيد من الجهود والاجتماعات مع الكوادر الطبية.

وشددت على" ضرورة ان تفرض وزارة الداخلية حظر التجوال الحقيقي ومعاقبة كل من لايلتزم بوصاية السلامة.

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