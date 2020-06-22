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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 12:10 م

نائب: وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا لوحده

وزير الصحة حسن التميمي



اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية فارس البيرفكاني، ان وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا وحده.

وقال البيرفكاني في تصريح صحفي: ان "وزير الصحة حسن التميمي واجه تراكمات كبيرة في الوزارة، وأنه لا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا وحده، "، مبينا ان "وزارة المالية تتحمل جزءا من المسؤولية كونها لم تصرف المخصصات المالية لوزارة الصحة، كما أن مجلس الوزراء السابق لم يكن موفقا في إدارة الأزمة".

واضاف البيرفكاني أن "ثقافة المجتمع لها دور كبير في الأزمة، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية تسبب بتلك الزيادة السريعة"، داعيا رئيس الحكومة إلى "تفعيل خلية الأزمة الوزارية، وأن تضم الجهات الفنية المسؤولة عن السيطرة على الوباء".

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