كورونا يضرب مجلس النواب.. والعراق يسجل 1646 إصابة جديدة و87 وفاة

كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن أن 6 نواب أصيبوا بالفيروس التاجي، وذلك وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي، مع مخاوف حول انهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إن "6 نواب أبلغوني بإصابتهم"، مضيفا أن هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20".

كما أشار إلى أن 28 موظفاً، بينهم مدير عام، ومعنيين بالأمن في البرلمان أصيبوا أيضا.

وأوضح أن "بعض المصابين في دهوك هم من العاملين في حماية مجلس النواب من البيشمركة، لذلك من الصعب عقد جلسة برلمان".

وقد أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1646 إصابة جديدة و87 وفاة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 30868، في حين بلغت حالات الشفاء 13935، أما مجموع الوفيات فبلغ حتى أمس 1100.

يذكر أن 3 محافظات، فرضت حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة الفيروس إثر زيادة الإصابات. فبعد ساعات من إعلان محافظة ذي قار فرض حظر شامل للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل والديوانية حظرا مماثلا لمدة أسبوع.

من جانبه، قال محافظ واسط رئيس خلية الأزمة محمد جميل المياحي، إن الخلية سجلت 200 إصابة جديدة بكورونا المستجد في عموم مناطق المحافظة. كما أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

من جانبها، قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة فرض حظر شامل للتجوال بدءا من غد الثلاثاء حتى الأول من شهر يوليو المقبل بسبب كثرة الإصابات بكورونا المستجد وخطورة الوضع الصحي في المحافظة.

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، إن اللجنة العليا قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية وإغلاق جميع المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات والاحتفالات، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وقررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة الوباء في محافظة كربلاء بالعراق، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ومنع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بسبب زيادة الاصابات بالوباء.

وذكرت، أنه تم السماح للمحال التجارية والغذائية بالعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر.

من جانبها، قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الجزئي، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، فيما يكون حظرا شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت.

كما قررت الخلية، أن يكون الدوام في المؤسسات بما لا يتجاوز 25‎%‎ مع الإلزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات للموظفين والمراجعين والتقيد بضوابط الصحة والتوعية وعدم التلامس والتجمع ، فضلا عن الإبقاء على غلق الجامعات والمعاهد ودور العبادة وفق مقررات لجنة السلامة الوطنية.





