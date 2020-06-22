بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 22 حزيران 2020
آخر الأخبار
المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. صحة واسط : نشكو من شحة كبيرة في مادة مخصصة لاخذ عينات فحص المصابين بكورونا شكاوى من إنتشار الكلاب السائبة في مناطق الخضر بالمثنى الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا العراق يؤكد استمرار الحوار مع الناتو حول آلية العمل المشترك في محاربة داعش غدًا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب مصر.. لبحث أزمتي ليبيا وسد النهضة الأثيوبي تدمير زوارق لداعش الإرهابي شمال غرب آمرلي ضمن عمليات أبطال العراق وفاة ممثل شعبي مشهور بفايروس كورونا في السليمانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 22 حزيران 2020 11:31 ص

نيجيرفان بارزاني: حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك ونحسم كل الملفات

نيجرفان

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان الوقت قد حان للتوصل إلى فهم مشترك وحسم كل الملفات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.


وقال المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان في بيان أن "رئيس إقليم كردستان أكد خلال اجتماعاته التي أجراها  اثناء زيارته إلى بغداد على أنه "حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك وأن نحل المشاكل بصورة نهائية من خلال اتفاق شامل ومرض للطرفین ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة والتقدم لحاضر ومستقبل العراق".


وأضاف بارزاني أن "مصيرنا جميعاً ھو مصير واحد ومشاكل العراق وإقليم كردستان هي مشاكل كل العراقيين"،  مؤكدا  أنه "بعد التجربة المرة لسنوات من الخلافات والمشاكل بين الجانبين، علينا ألا نرجع إلى الماضي".

وأوضح البيان أن "رئيس إقليم كردستان وصف الأوضاع والتحديات بالقاسية، وقال يمكن تحويل الأزمات إلى فرص، والتعاون والعمل المشترك على مواجهة المصاعب والأزمات الحالية في البلد مسؤولية مشتركة للجميع، وأن استمرار المشاكل ليس في صالح أي طرف، وبإمكاننا معاً من خلال التعاون أن نتوصل إلى فهم مشترك لطريقة إدارة أفضل للبلد من أجل تقدیم الخدمات لكل المواطنين".


وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن نيجيرفان بارزاني أكد "استعداد إقليم كردستان لحل كافة المشاكل والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور وبما يراعي النظام الاتحادي والحقوق والواجبات والأولويات الحالية لحياة ومعيشة المواطنين".

 واضاف البيان أن "بارزاني عدّ دور الزعماء والقوى والأطراف السياسية العراقية في دعم الحوار والحل والتوصل إلى اتفاق هاماً وضرورياً، وواجباً على الجميع"، مبينا أن "الزعماء والأطراف السياسية العراقية وصفوا زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد في هذا التوقيت وفي ظل هذه الظروف بأنها "رسالة إيجابية وخطوة صائبة لإقليم كردستان تجاه بغداد وعلامة حسن نية لحل المشاكل،  معبرين  عن ارتياحهم لاستعداد إقليم كردستان للحوار والحل النهائي للمشاكل والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمود المشهداني

المشهداني : وصول الكاظمي للسلطة "انقلاب سياسي" .. 22 حزيران 2020 02:20 م

محمد الصيهود

الصيهود يطالب باجراء تسوية بين حكومتي المركز والاقليم لحل مشاكل النفط والمنافذ والمطارات 22 حزيران 2020 01:48 م

المالية النيابية

المالية النيابية : الحكومة اعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات 22 حزيران 2020 01:44 م

سجون ايران

وزير العدل يكشف عن قانون عفو خاص جديد سيصدر قريبا 22 حزيران 2020 01:42 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي: برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة رافع العيساوي 22 حزيران 2020 12:34 م

طائرة

العراق يمدد حظر تسيير الرحلات الجوية المنتظمة لغاية مطلع تموز 22 حزيران 2020 12:12 م

دلال الغراوي

نائبة تطالب السلامة الوطنية بانقاذ ميسان من كارثة محققة 22 حزيران 2020 12:10 م

وزير الصحة حسن التميمي

نائب: وزير الصحة واجه تراكمات كبيرة ولا يتحمل مسؤولية زيادة الإصابات بكورونا لوحده 22 حزيران 2020 12:10 م

التعليقات