نيجيرفان بارزاني: حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك ونحسم كل الملفات

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان الوقت قد حان للتوصل إلى فهم مشترك وحسم كل الملفات مع الحكومة الاتحادية في بغداد.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان في بيان أن "رئيس إقليم كردستان أكد خلال اجتماعاته التي أجراها اثناء زيارته إلى بغداد على أنه "حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك وأن نحل المشاكل بصورة نهائية من خلال اتفاق شامل ومرض للطرفین ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة والتقدم لحاضر ومستقبل العراق".





وأضاف بارزاني أن "مصيرنا جميعاً ھو مصير واحد ومشاكل العراق وإقليم كردستان هي مشاكل كل العراقيين"، مؤكدا أنه "بعد التجربة المرة لسنوات من الخلافات والمشاكل بين الجانبين، علينا ألا نرجع إلى الماضي".



وأوضح البيان أن "رئيس إقليم كردستان وصف الأوضاع والتحديات بالقاسية، وقال يمكن تحويل الأزمات إلى فرص، والتعاون والعمل المشترك على مواجهة المصاعب والأزمات الحالية في البلد مسؤولية مشتركة للجميع، وأن استمرار المشاكل ليس في صالح أي طرف، وبإمكاننا معاً من خلال التعاون أن نتوصل إلى فهم مشترك لطريقة إدارة أفضل للبلد من أجل تقدیم الخدمات لكل المواطنين".





وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن نيجيرفان بارزاني أكد "استعداد إقليم كردستان لحل كافة المشاكل والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور وبما يراعي النظام الاتحادي والحقوق والواجبات والأولويات الحالية لحياة ومعيشة المواطنين".



واضاف البيان أن "بارزاني عدّ دور الزعماء والقوى والأطراف السياسية العراقية في دعم الحوار والحل والتوصل إلى اتفاق هاماً وضرورياً، وواجباً على الجميع"، مبينا أن "الزعماء والأطراف السياسية العراقية وصفوا زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد في هذا التوقيت وفي ظل هذه الظروف بأنها "رسالة إيجابية وخطوة صائبة لإقليم كردستان تجاه بغداد وعلامة حسن نية لحل المشاكل، معبرين عن ارتياحهم لاستعداد إقليم كردستان للحوار والحل النهائي للمشاكل والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية".



