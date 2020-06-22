استقالات جماعية لاطباء بابل .. لهذا السبب



قدم اكثر من عشرين طبيبا في بابل استقالاتهم ، احتجاجا على تردي الواقع الصحي بالمحافظة وعدم توفير العلاج والاجهزة الطبية الكافية لانقاذ حياة المواطنين.



وقال نقيب الاطباء الدكتور صلاح الجنابي :" ان اكثر من عشرين طبيبا في اختصاصات القلبية والباطنية والاوعية الدموية واختصاصات اخرى نادرة ومهمة في مستشفيات صحة بابل ، قدموا استقالاتهم احتجاجا على عدم توفير الخدمات الطبية المناسبة وعلى عدم توفير وسائل الوقاية من مرض كورونا".



واضاف :" ان دائرة صحة بابل رفضت الاستقالات وطالبتهم بالاستمرار بالخدمة الانسانية في هذا الوقت الحرج ، ووعدت الاطباء بمساعدتهم وتوفير الخدمات الطبية المناسبة".