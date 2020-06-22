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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 22 حزيران 2020 10:55 ص

استقالات جماعية لاطباء بابل .. لهذا السبب

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استقالات جماعية لاطباء بابل .. لهذا السبب

قدم اكثر من عشرين طبيبا  في بابل استقالاتهم ،  احتجاجا على تردي الواقع الصحي بالمحافظة وعدم توفير العلاج والاجهزة الطبية الكافية لانقاذ حياة المواطنين.

وقال نقيب الاطباء الدكتور صلاح الجنابي :" ان  اكثر من عشرين طبيبا في اختصاصات القلبية والباطنية والاوعية  الدموية  واختصاصات اخرى نادرة ومهمة في مستشفيات صحة بابل ، قدموا استقالاتهم احتجاجا على عدم توفير الخدمات الطبية المناسبة وعلى عدم توفير وسائل الوقاية من مرض كورونا".

واضاف :" ان دائرة صحة بابل رفضت الاستقالات وطالبتهم بالاستمرار بالخدمة الانسانية في هذا الوقت  الحرج ، ووعدت الاطباء بمساعدتهم وتوفير الخدمات الطبية المناسبة".
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