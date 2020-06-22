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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 22 حزيران 2020 10:13 ص

قائد عمليات بغداد : القوات الامنية تضم "موظفين" وليسوا " محترفين " !!

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قائد عمليات بغداد : القوات الامنية تضم "موظفين" وليسوا " محترفين " !!

اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، وجود خلل رافق نشأة القوات الامنية ابان اعادة تأسيسها عقب سقوط النظام السابق.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي :" ان قيادة عمليات بغداد تسعى لمعالجة المعضلات المتراكمة في البلاد، حيث اعتمدنا خطط عمل اجرائية وفق منهج ميداني".

واضاف :"  ان قوات الامن في العراق، نشأت غير احترافية، وضمت منتسبين يبحثون عن وظيفة فقط ، وترسخت المشكلة بتداخل الملف الامني مع الملف السياسي؛ مسبباً مشكلات اضافية".

وتابع: " ان  مهمة القوات الامنية تعقدت ، نتيجة ضعف اداء الوزارات المدنية، بسبب خلل اداري في تلك الوزارات دفع القطاعات الامنية الى العمل خارج اختصاصها ، وهذا الاخفاق الاداري في عمل الوزارات المدنية، دفعت ثمنه القوات الامنية ستراتيجياً".
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