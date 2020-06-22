وزير الصحة ارتكب " فعلا سيئا جدا " .. ماهو ؟



انتقد النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية علي البديري ، وزير الصحة حسن التميمي لحضوره تجمعات اجتماعية ومجالس عزاء وسط انتشار وباء كورونا، متهاً اياه بالتناقض و" ارتكاب فعل سيء جدا".



وقال البديري في تصريح صحفي :" ان وزير الصحة يقول عبر وسائل الاعلام سنحاسب اي شخص يحاول ان يجمع الناس في تجمعات اجتماعية او مجالس الافراح والعزاء، وهو بالوقت ذاته يناقض كلامه وتصريحاته ويحضر تلك التجمعات".



واضاف :" ان هذا الفعل سيء جداً" ، متسائلا :" كيف يمكن لرئيس اعلى مؤسسة صحية بالعراق ان يناقض كلامه ويحضر التجمعات، ويفترض ان يكون قدوة للعراقيين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة".



وبين النائب :" ان حضور وزير الصحة للتجمعات سيساعد ويشجع الناس على ذلك، خصوصا الذين يقولون ان فيروس كورونا اكذوبة وغير صحيح".



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوزير الصحة وهو يشارك في مجلس عزاء اقامه احد اعضاء البرلمان .