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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 22 حزيران 2020 10:10 ص

الفتلاوي : الحكومة غير قادرة على التصفير وستعمل على الترحيل !!

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الفتلاوي : الحكومة غير قادرة على التصفير وستعمل على الترحيل !!


اكد النائب عن تحالف "الفتح"  فاضل  الفتلاوي  :" ان  حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع اقليم  كردستان ، وستعمل ايضا على مبدأ ترحيل المشاكل"،  مشيرا الى :" ان مباحثات رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني  لن تسفر عن اية  نتائج ايجابية لاسباب عدة ".

وقال جابر في تصريح صحفي :" ان الحكومة الحالية تمر باصعب الظروف ، منها السياسية والمالية والصحية ، اضافة الى تصاعد المشاكل ، خاصة على صعيد الخلافات العشائرية ، لذلك لايمكن لها التفرغ لحل المشاكل بين بغداد والاقليم " .

واضاف :" ان  زيارة الوفد الكردستاني برئاسة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لبغداد ستكون كسابقاتها ، حيث سيتم ترحيل المشاكل ،  ولايمكن  للحكومة باي حال من الاحوال  تصفير المشاكل مع الاقليم ".

وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وصل الى العاصمة بغداد امس الاول السبت ، في زيارة هي الاولى منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء.
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