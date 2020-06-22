الفتلاوي : الحكومة غير قادرة على التصفير وستعمل على الترحيل !!





اكد النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قادرة على تصفير المشاكل مع اقليم كردستان ، وستعمل ايضا على مبدأ ترحيل المشاكل"، مشيرا الى :" ان مباحثات رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لن تسفر عن اية نتائج ايجابية لاسباب عدة ".



وقال جابر في تصريح صحفي :" ان الحكومة الحالية تمر باصعب الظروف ، منها السياسية والمالية والصحية ، اضافة الى تصاعد المشاكل ، خاصة على صعيد الخلافات العشائرية ، لذلك لايمكن لها التفرغ لحل المشاكل بين بغداد والاقليم " .



واضاف :" ان زيارة الوفد الكردستاني برئاسة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لبغداد ستكون كسابقاتها ، حيث سيتم ترحيل المشاكل ، ولايمكن للحكومة باي حال من الاحوال تصفير المشاكل مع الاقليم ".



وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وصل الى العاصمة بغداد امس الاول السبت ، في زيارة هي الاولى منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء.

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