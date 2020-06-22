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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 22 حزيران 2020 10:09 ص

المالية النيابية تكشف عن حجم القروض الداخلية والخارجية لتأمين رواتب الموظفين

المالية النيابية
المالية النيابية تكشف عن حجم القروض الداخلية والخارجية لتأمين رواتب الموظفين

كشفت اللجنة المالية النيابية  عن حجم الاموال التي سيتم اقتراضها  لمواجهة الازمة المالية في البلاد.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح صحفي :" ان الاقتراض ، سواء كان داخليا او خارجيا ، احد الحلول التي سيتم اعتمادها رسميا من اجل مواجهة الازمة المالية في البلاد ولتأمين دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين دون اي تاخير ".

واضافت حمدون :" ان الرواتب خط احمر والدولة لديها عدة خيارات لتعظيم الايرادات المحلية دون اي مساس بالرواتب "، مبينة :" ان حجم القروض الداخلية  يصل الى 15 تريليون دينار ، فيما تصل  القروض الخارجية الى 5 مليارات  دولار ، وجاري الاتفاق على آليات الصرف ".
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