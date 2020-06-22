الفتح : هذا ما دار في مباحثات العامري ـ بارزاني



كشف تحالف "الفتح" ، عما دار في المباحثات التي اجراها زعيمه هادي العامري مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.



وقال الفتح في بيان صحفي :" ان العامري استقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، و تم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق".



واوضح انه :" جرت خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ، ابرزها دعم قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها ".



واضاف انه :" تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق، كما تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين واهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب ، باعتباره العامل الاساس لاجراء الانتخابات المبكرة ".

