دعوة نيابية لتدويل القصف التركي لمناطق شمالي العراق



دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، الى تدويل قضية قصف مناطق شمالي العراق من قبل القوات التركية.



وقال الغانمي في تصريح صحفي :" ان القصف التركي لمناطق شمالي العراق يمثل نهج وسياسة انقرة تجاه الدول المجاورة ، خاصة مع تدخلها في سوريا بالاضافة الى ليبيا "، مبينا ان القصف ليس وليد اللحظة بل هو عملية مستمرة ".



واضاف :" على الحكومة العراقية ان تتخذ ردا مناسبا على المستوى الدولي من ناحية عرض القضية في الامم المتحدة ومجلس الامن ، لانه لايمكن السكوت على انتهاك السيادة الوطنية ، واي موقف تتخذه الحكومة سيكون مدعوما من قبل البرلمان ".



وتابع عضو الامنية النيابية ، انه :" اذا كان لتركيا مطلوبون ضمن لوائحها ، فهناك اتفافيات رسمية مع العراق خاصة بالتعاون الامني والاستخباري يمكن تفعليها من قبل البلدين ، لكن ان يكون لتركيا تصرف منفرد فهذا مرفوض".