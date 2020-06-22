ريال مدريد يعتلي صدارة الليجا بعد الفوز على مضيفه سوسييداد

نجح فريق ريال مدريد، في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز على مضيفه ريال سوسييداد، في الجولة 30 من البطولة.



واستحوذ الريال على الكرة بنسبة وصلت إلى 53% ونجح في تهديد سوسييداد في أكثر من فرصة لكن التوفيق لم يسانده طوال الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني، نجح سيرخيو راموس في التسجيل بالدقيقة 50 من ركلة جزاء، ليضع الضيوف في المقدمة.



الهدف يرفع رصيد راموس إلى الرقم 68، ليتخطى رونالد كومان مدافع برشلونة السابق، ويصبح أكثر المدافعين تسجيلاً في تاريخ الدوري الإسباني .



الدقيقة 68 من زمن اللقاء، شهدت قيام عدنان يانوزاي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.



كريم بنزيما تمكن من تعزيز تقدم الضيوف، حيث أحرز الهدف الثاني لريال في الدقيقة 71 ليصبح الفريق على أعتاب 3 نقاط جديدة، حيث قام الهدف باحتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



سوسييداد رفض الاستسلام، حيث أحرز الهدف الأول له عن طريق ميكيل ميرينو، ليضع ريال في ورطة مع حلول الدقيقة 83.



الفوز يرفع رصيد ريال إلى 65 نقطة في المركز الأول بجدول الليجا، بالتساوي في النقاط مع برشلونة، حيث تأتي الصدارة للفريق المدريدي بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.



وعلى جانب آخر يأتي سوسييداد في المركز السادس بجدول الليجا، وفي رصيده 47 نقطة بالتساوي مع خيتافي، وبفارق نقطة عن إشبيلية الرابع.

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