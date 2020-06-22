قوات الجيش تدمر أوكارا لداعش الإرهابي في الحدود مع السعودية

دمرت قوات الجيش، في عملية نوعية، أوكارا، وأسلحة، وقنابل، مع مفخخة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي حدودي مع المملكة العربية السعودية.



وأفادت خلية الإعلام الأمني، بأن قوة من لواء المشاة السابع، والعشرين في فرقة المشاة السابعة، تنفذ عملية إستباقية في وادي حوران، غربي الأنبار، غرب البلاد.



وأضافت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة نوع "بيك اب" نيسان، والعثور على ثلاثة أوكار، وهاون 120 ملم، وآخر 82 ملم.



وكشفت عن عثور القوة على قاعدة إطلاق صواريخ من طراز "كاتيوشا"، و33 قنبرة هاون عيار 82 ملم، و 72 قنبرة هاون عيار 120 ملم.



ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أن القوات تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا، خلال العملية التي انطلقت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

ويمتد وادي حوران لمسافة 350 كلم على الحدود العراقية — السعودية، والذي كان يعتبر أحد أبرز معاقل ومخابئ تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.



